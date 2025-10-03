Concert Boa Passajou Café associatif le Chauffe-savates Mâlain

Concert Boa Passajou Café associatif le Chauffe-savates Mâlain vendredi 3 octobre 2025.

Concert Boa Passajou

Café associatif le Chauffe-savates 28 rue de la gare Mâlain Côte-d’Or

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Dégustation de chansons.

Une guitare, un Boa, et des chansons, dans l’ordre et le désordre,

je vous emmène dans une petite balade sensible (mais pas que…), dans divers coins du monde extérieur et intérieur. .

Café associatif le Chauffe-savates 28 rue de la gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@risomes.org

