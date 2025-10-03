Concert Boa Passajou Café associatif le Chauffe-savates Mâlain
Concert Boa Passajou Café associatif le Chauffe-savates Mâlain vendredi 3 octobre 2025.
Concert Boa Passajou
Café associatif le Chauffe-savates 28 rue de la gare Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 22:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Dégustation de chansons.
Une guitare, un Boa, et des chansons, dans l’ordre et le désordre,
je vous emmène dans une petite balade sensible (mais pas que…), dans divers coins du monde extérieur et intérieur. .
Café associatif le Chauffe-savates 28 rue de la gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@risomes.org
English : Concert Boa Passajou
German : Concert Boa Passajou
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Boa Passajou Mâlain a été mis à jour le 2025-09-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)