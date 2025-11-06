Concert Bob Duo Redon
Concert Bob Duo Redon jeudi 6 novembre 2025.
Concert Bob Duo
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
La fougue engendrée par la jeunesse de la première est accompagnée de l’expérience du second.
Ce duo père/fille vous propose un vaste voyage autour de chansons traditionnelles de Bretagne, et de leurs compositions.
Duo chant accordéon. Proposé par la Bicoque. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
