Concert Bob Duo Redon

Concert Bob Duo

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

La fougue engendrée par la jeunesse de la première est accompagnée de l’expérience du second.

Ce duo père/fille vous propose un vaste voyage autour de chansons traditionnelles de Bretagne, et de leurs compositions.

Duo chant accordéon. Proposé par la Bicoque. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

