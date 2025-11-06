Concert Bob Duo Redon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

La fougue engendrée par la jeunesse de la première est accompagnée de l’expérience du second.
Ce duo père/fille vous propose un vaste voyage autour de chansons traditionnelles de Bretagne, et de leurs compositions.
Duo chant accordéon. Proposé par la Bicoque.   .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14 

