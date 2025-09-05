Concert Bobby Blues Douchapt

Concert Bobby Blues Douchapt vendredi 5 septembre 2025.

Concert Bobby Blues

Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Concert avec Bobby (blues) à partir de 19h30 au restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Restauration possible sur place avec un menu unique, réservations conseillées au 05 53 92 15 41.

Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 15 41

English : Concert Bobby Blues

Concert with Bobby (blues) from 7:30pm at the restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering available on site with a unique menu, reservations recommended on 05 53 92 15 41.

German : Concert Bobby Blues

Konzert mit Bobby (Blues) ab 19:30 Uhr im Restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Verpflegung vor Ort mit einem einheitlichen Menü möglich, Reservierungen werden unter 05 53 92 15 41 empfohlen.

Italiano :

Concerto con Bobby (blues) dalle 19.30 presso il ristorante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering disponibile in loco con un menu unico, prenotazione consigliata allo 05 53 92 15 41.

Espanol : Concert Bobby Blues

Concierto con Bobby (blues) a partir de las 19.30 h en el restaurante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering disponible in situ con un menú único, se recomienda reservar en el 05 53 92 15 41.

L’événement Concert Bobby Blues Douchapt a été mis à jour le 2025-08-21 par Val de Dronne