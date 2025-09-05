Concert Bobby Blues Douchapt
Concert Bobby Blues Douchapt vendredi 5 septembre 2025.
Concert Bobby Blues
Douchapt Dordogne
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Concert avec Bobby (blues) à partir de 19h30 au restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Restauration possible sur place avec un menu unique, réservations conseillées au 05 53 92 15 41.
Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 15 41
English : Concert Bobby Blues
Concert with Bobby (blues) from 7:30pm at the restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering available on site with a unique menu, reservations recommended on 05 53 92 15 41.
German : Concert Bobby Blues
Konzert mit Bobby (Blues) ab 19:30 Uhr im Restaurant L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Verpflegung vor Ort mit einem einheitlichen Menü möglich, Reservierungen werden unter 05 53 92 15 41 empfohlen.
Italiano :
Concerto con Bobby (blues) dalle 19.30 presso il ristorante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering disponibile in loco con un menu unico, prenotazione consigliata allo 05 53 92 15 41.
Espanol : Concert Bobby Blues
Concierto con Bobby (blues) a partir de las 19.30 h en el restaurante L’Ogrillon, 2 place Roger Nadal Catering disponible in situ con un menú único, se recomienda reservar en el 05 53 92 15 41.
L'événement Concert Bobby Blues Douchapt a été mis à jour le 2025-08-21