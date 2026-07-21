Concert Bocata trio Eglise fortifiée de Dugny Dugny-sur-Meuse

Informations pratiques

Dugny-sur-Meuse

Concert Bocata trio

Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert Bocata trio, le 18 septembre à 20h30, à l’église fortifiée de Dugny

Tarif normal 10€ / Tarif réduit 5€ / Gratuit pour les 12 ans

Groupe féminin du Grand Est de musique brésilienne à trois voix polyphoniques

Passionné de culture brésilienne, le trio revisite depuis 2022 ce répertoire subtil à travers des morceaux soigneusement choisis, bossa nova, samba, musique populaire, avec des arrangements à trois voix originaux, largement inspirés des sonorités du jazz.

Le lead et les chœurs s’échangent d’une voix à l’autre, laissant entendre le timbre de chacune, et le scat s’invite également au détour de certains morceaux.

Les musiciennes s’accompagnent avec des instruments acoustiques guitare, contrebasse, ukulélé. La flûte traversière intervient le temps d’un solo et les percussions soutiennent rythmiquement l’ensemble.

Julia Kaiser chant, percussions

Noémie Lehnhart chant, percussions

Claire-Amélie Pancher chant, guitare, flûte traversière, contrebasse, ukulélé, arrangementsTout public

5 .

Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 3 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bocata Trio Concert, September 18 at 8:30 p.m., at the Fortified Church of Dugny

Regular price 10? / Reduced price 5? / Free for children under 12

An all-female trio from the Grand Est region performing Brazilian music with three-part polyphonic vocals

Passionate about Brazilian culture, the trio has been reinterpreting this subtle repertoire since 2022 through carefully selected pieces, including bossa nova, samba, popular music, with original three-part arrangements heavily inspired by jazz sounds.

The lead vocals and harmonies shift from one voice to another, showcasing each singer’s unique timbre, and scat singing also makes an appearance in certain pieces.

The musicians accompany themselves on acoustic instruments: guitar, double bass, and ukulele. The transverse flute makes an appearance for a solo, and percussion provides rhythmic support for the ensemble.

Julia Kaiser vocals, percussion

Noémie Lehnhart vocals, percussion

Claire-Amélie Pancher vocals, guitar, transverse flute, double bass, ukulele, arrangements

L’événement Concert Bocata trio Dugny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-07-21 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE