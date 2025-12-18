Concert Bocata Trio Salle des fêtes Laheycourt

Concert Bocata Trio

Salle des fêtes 3 Rue Jules Henriot Laheycourt Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 18:00:00

fin : 2026-01-18 19:30:00

2026-01-18

Bocata Trio musique brésilienne à trois voix

– Julia Kaiser chant, percussions

– Noémie Lehnhart chant, percussions

– Claire-A. Pancher chant, guitare, contrebasse, ukulélé, flûte traversière

Passionné de culture brésilienne, le trio revisite ce répertoire subtil, à travers des morceaux soigneusement choisis.

Le concert se compose essentiellement de bossa nova, samba et MPB (Música Popular Brasileira), sur des arrangements à trois voix originaux, largement inspirés des sonorités du jazz.

Gratuit, offert par la COPARY.Tout public

Salle des fêtes 3 Rue Jules Henriot Laheycourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69

English :

Bocata Trio: Brazilian music for three voices

– Julia Kaiser: vocals, percussion

– Noémie Lehnhart: vocals, percussion

– Claire-A. Pancher: vocals, guitar, double bass, ukulele, flute

Passionate about Brazilian culture, the trio revisits this subtle repertoire through carefully chosen pieces.

The concert features bossa nova, samba and MPB (Música Popular Brasileira), with original three-part arrangements inspired by the sounds of jazz.

Free, offered by COPARY.

