[Concert] Boeuf à la dieppoise mars 2026 Atelier Traverse Dieppe

[Concert] Boeuf à la dieppoise mars 2026 Atelier Traverse Dieppe mardi 10 mars 2026.

[Concert] Boeuf à la dieppoise mars 2026

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 19:30:00
fin : 2026-03-10 23:00:00

Date(s) :
2026-03-10

Concert jazz suivi d’une jam session avec Christian Husson et Cie
Le concert sera suivi par un Bœuf à la Dieppoise vers 21h.
Entre les deux, 2 petits jeux musicaux Le choix du public et La composition du bœuf .

Buvette et petite restauration sur place.   .

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48  contact@atelier-traverse.ff

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Concert] Boeuf à la dieppoise mars 2026

L’événement [Concert] Boeuf à la dieppoise mars 2026 Dieppe a été mis à jour le 2026-03-03 par Seine-Maritime Attractivité