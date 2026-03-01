[Concert] Boeuf à la dieppoise mars 2026 Atelier Traverse Dieppe
Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-03-10 19:30:00
fin : 2026-03-10 23:00:00
2026-03-10
Concert jazz suivi d’une jam session avec Christian Husson et Cie
Le concert sera suivi par un Bœuf à la Dieppoise vers 21h.
Entre les deux, 2 petits jeux musicaux Le choix du public et La composition du bœuf .
Buvette et petite restauration sur place. .
Atelier Traverse / 18 Rue de l'Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
