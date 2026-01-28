Concert Boeuf des Agités Lieu-dit le moulin de la Côte Rochechouart

Concert Boeuf des Agités

Lieu-dit le moulin de la Côte De la fouche à la fourchette Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Venez vibrer au rythme du Boeuf Musical des Agités !

Plongez dans une ambiance chaleureuse et festive où la musique devient le cœur battant de la soirée. Que vous soyez musicien, chanteur, spectateur ou simplement amateur de moments conviviaux, cet événement est fait pour vous ! Les Agités de la Graine vous ouvrent leurs portes pour une soirée riche en découvertes, en partages et en rencontres.

Au programme des mélodies entraînantes, des improvisations enflammées et une énergie contagieuse. Laissez-vous emporter par la passion des artistes locaux et venez nombreux pour partager des fous rires, des frissons et des souvenirs inoubliables.

Un moment unique où chacun peut s’exprimer, écouter et s’émerveiller. Alors, n’hésitez plus rejoignez-nous pour une soirée où la musique rassemble et où la bonne humeur est reine !

Parce que la musique, ça se vit ensemble !

Pensez à vous inscrire. .

+33 6 50 84 60 16

