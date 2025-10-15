Concert Bœuf jazz Conservatoire André Messager Montluçon

Concert Bœuf jazz Conservatoire André Messager Montluçon mercredi 15 octobre 2025.

Concert Bœuf jazz

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-10-15 2025-11-12 2025-11-20 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-11 2025-12-17

Venez assister aux différents concerts des élèves du conservatoire.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30

English :

Come and enjoy the various concerts given by the conservatory’s students.

German :

Besuchen Sie die verschiedenen Konzerte der Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums.

Italiano :

Venite a godervi i vari concerti tenuti dagli studenti del Conservatorio.

Espanol :

Venga a disfrutar de los diversos conciertos ofrecidos por los estudiantes del Conservatorio.

L’événement Concert Bœuf jazz Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme