Concert Boeuf jazz Conservatoire André Messager Montluçon

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Passez un moment convivial et musical entre musiciens confirmés et débutants.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49
English :
Spend a convivial musical moment with experienced musicians and beginners.
German :
Verbringen Sie einen geselligen und musikalischen Moment zwischen erfahrenen Musikern und Anfängern.
Italiano :
Trascorrere un momento musicale conviviale con musicisti esperti e principianti.
Espanol :
Pase un momento musical agradable con músicos experimentados y principiantes.
