CONCERT BOHEMIAN DANDY Vailhauquès

CONCERT BOHEMIAN DANDY Vailhauquès vendredi 8 août 2025.

CONCERT BOHEMIAN DANDY

Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

La municipalité vous invite à un concert gratuit avec BOHEMIAN DANDY, un duo singulier entre acoustique et électro.

Deux voix, une guitare, un looper… et une bonne dose d’improvisation pour revisiter des titres connus dans une ambiance intimiste et vibrante. Une fusion unique à ne pas manquer !

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70

English :

The municipality invites you to a free concert with BOHEMIAN DANDY, a singular duo between acoustic and electro.

Two voices, a guitar, a looper… and a healthy dose of improvisation to revisit well-known songs in an intimate, vibrant atmosphere. A unique fusion not to be missed!

German :

Die Stadtverwaltung lädt Sie zu einem kostenlosen Konzert mit BOHEMIAN DANDY ein, einem einzigartigen Duo zwischen Akustik und Elektro.

Zwei Stimmen, eine Gitarre, ein Looper… und eine gute Portion Improvisation, um bekannte Titel in einer intimen und vibrierenden Atmosphäre neu zu interpretieren. Eine einzigartige Fusion, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Il Comune vi invita a un concerto gratuito con BOHEMIAN DANDY, un duo unico che unisce suoni acustici ed elettronici.

Due voci, una chitarra, un looper… e una buona dose di improvvisazione per rivisitare brani noti in un’atmosfera intima e vibrante. Una fusione unica da non perdere!

Espanol :

El ayuntamiento te invita a un concierto gratuito con BOHEMIAN DANDY, un dúo único que combina sonidos acústicos y electro.

Dos voces, una guitarra, un looper… y una buena dosis de improvisación para revisitar canciones conocidas en un ambiente íntimo y vibrante. Una fusión única que no se puede perder

