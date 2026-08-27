Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa Cité de la Musique Romans-sur-Isère
vendredi 9 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
tarif privilégié avec la Carte Cordo (10€/an)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le duo BOLD en concert Union de High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew), deux figures de la scène hip-hop alternatif avec la même envie de faire bouger les lignes entre hip-hop brut, bass music, turntablism et influences électroniques.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa
The BOLD duo in concert: A collaboration between High Ku (Chinese Man) and Supa-Jay (Scratch Bandits Crew), two figures in the alternative hip-hop scene who share a desire to push the boundaries between raw hip-hop, bass music, turntablism, and electronic influences.
L’événement Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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