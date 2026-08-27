Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

tarif privilégié avec la Carte Cordo (10€/an)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le duo BOLD en concert Union de High Ku (Chinese Man) et Supa-Jay (Scratch Bandits Crew), deux figures de la scène hip-hop alternatif avec la même envie de faire bouger les lignes entre hip-hop brut, bass music, turntablism et influences électroniques.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa

The BOLD duo in concert: A collaboration between High Ku (Chinese Man) and Supa-Jay (Scratch Bandits Crew), two figures in the alternative hip-hop scene who share a desire to push the boundaries between raw hip-hop, bass music, turntablism, and electronic influences.

L’événement Concert BOLD feat YOUTHSTAR + Karissa Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme