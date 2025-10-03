Concert bols tibétains Rue de Chantereine Criel-sur-Mer

Concert bols tibétains Rue de Chantereine Criel-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.

Concert bols tibétains

Rue de Chantereine Château de Chantereine Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-03 19:30:00
2025-10-03

10€
Sur réservation
Un thé sera servi à la fin du concert.
Prévoir coussin, tapis et plaid.
Ouverture des portes à 19h.   .

Rue de Chantereine Château de Chantereine Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie 

