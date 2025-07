Concert Bombtracks Rosheim

Concert Bombtracks Rosheim samedi 30 août 2025.

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-08-30 19:00:00

fin : 2025-08-30 22:00:00

2025-08-30

Un concert énergique en plein air avec Bombtracks, qui rend hommage au rock percutant des années 90. Ambiance rock et festive garantie pour tous les amateurs de musique ! Buvette et petite restauration sur place.

Un lieu alsacien hors du commun accueille pour la première fois une soirée qui promet d’être tout sauf classique ! Bombtracks rend hommage à l’énergie brute et engagée de Rage Against The Machine. Avec des reprises fidèles et percutantes, le groupe vous plonge dans l’univers puissant du rock alternatif des années 90. Une soirée sous le signe de la musique live et de l’énergie collective.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

English :

An energetic open-air concert with Bombtracks, paying tribute to the hard-hitting rock of the 90s. A festive rock atmosphere guaranteed for all music fans! Refreshments and snacks on site.

German :

Ein energiegeladenes Open-Air-Konzert mit Bombtracks, die dem perkussiven Rock der 90er Jahre huldigen. Garantiert rockige und festliche Stimmung für alle Musikliebhaber! Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Un energico concerto all’aperto con i Bombtracks, che rendono omaggio al rock duro degli anni ’90. Un’atmosfera di festa rock garantita per tutti gli appassionati di musica! Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Un enérgico concierto al aire libre con Bombtracks, en homenaje al rock contundente de los años 90. Un ambiente festivo y rockero garantizado para todos los aficionados a la música Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Concert Bombtracks Rosheim a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile