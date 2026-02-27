CONCERT BOMBTRACKS Saint-Dizier

CONCERT BOMBTRACKS

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Tout public

It’s just another bombtrack ! Quatre nancéiens, un goût prononcé pour Rage Against The Machine et l’époque rock-fusion des années 90 voilà la recette de Bombtracks

Formé en 2017, le groupe se distingue par un live où la spontanéité fait le poids. Pas question de réinventer le genre, mais plutôt d’y injecter une fougue authentique, un peu roots, et de jouer sans chichi.

Du Hellfest à la scène du Black Lab en passant par le JDM, aux côtés de Kyo, Superbus ou encore Tagada Jones, Bombtracks nous emmène au cœur d’un show énergique, à l’énergie contagieuse.

Bar ouvert dès 18h30 avec Happy Hour sur les pressions jusqu’à 20h30 .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

