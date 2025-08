Concert Bonbaz Le Café de l’Ancre Loperhet

Le Café de l'Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet

Début : 2025-08-10 18:00:00

fin : 2025-08-10 20:00:00

2025-08-10

Musique à danser cadencé. Power-trio fabricant de grooves aux influences diverses (Océan indien, Afrique de l’Ouest, avec une touche orientale), tantôt instrumentaux, tantôt chantés en français ou créole réunionnais.

Après avoir accompagné en section rythmique Ladaniva, Labess et autres, les 3 compères s’aventurent à ambiancer les dancefloors avec leur propre répertoire des compositions originales et des reprises de ségas réunionnais, tsapiky malgache et autres musiques à danser.

Jessy Adjaoud Batterie, percussions.

Simon Demouveaux Guitare électrique, Saz.

Jonas Umbdenstock Basse électrique. .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

