Concert Bond Symphonique Quai de la Réunion Le Havre

Concert Bond Symphonique

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Bond Symphonique est de retour après ses premières dates triomphales en France et plusieurs dizaines de représentations partout dans le monde !

Découvrez le premier concert symphonique d’après les thèmes musicaux et les chansons des films James Bond, interprété par 50 musiciens de l’orchestre Colonne sous la direction de Samuel Sené, et les deux fabuleux artistes Prisca Demarez et Gwendal Marimoutou !

Les films de James Bond ont accumulé un grand nombre de thèmes et de chansons qui sont devenus des classiques de la musique de films et, pour certaines chansons, des tubes intemporels.

Les chansons des films de James Bond ont été interprétées par les plus grands interprètes tels que Shirley Bassey, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, A-ha, Tina Turner, Sheryl Crow, Madonna, Jack White ou encore Adèle, qui a reçu pour Skyfall l’Oscar de la meilleure chanson originale, un Golden Globe et un Critic’s Choice Movie Award.

Lors du concert Bond Symphonique, vous retrouverez les thèmes les plus connus, dont le fameux James Bond Thème, musique instrumentale qui apparait dans l’introduction de tous les films. Mais aussi les titres dont la seule évocation vous fait tout de suite fredonner l’air ! .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

