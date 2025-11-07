Concert Boney Fields Band Cernay
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07 22:30:00
2025-11-07
Un concert explosif de funk et de blues avec Boney Fields & son band ! Musiciens d’exception et groove irrésistible au programme. Préparez-vous à une soirée inoubliable !
Funk, blues, groove et cuivres enflammés Boney Fields et son band vous promettent un concert brûlant d’énergie. Un show vivant et sincère, porté par un artiste né pour la scène. Préparez-vous à danser ! .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
An explosive concert of funk and blues with Boney Fields & his band! Exceptional musicians and irresistible groove. Get ready for an unforgettable evening!
German :
Ein explosives Funk- und Blueskonzert mit Boney Fields & seiner Band! Ausnahmemusiker und ein unwiderstehlicher Groove stehen auf dem Programm. Machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Abend!
Italiano :
Un concerto esplosivo di funk e blues con Boney Fields e la sua band! Musicisti eccezionali e un groove irresistibile. Preparatevi a una serata indimenticabile!
Espanol :
Un concierto explosivo de funk y blues con Boney Fields y su banda Músicos excepcionales y un groove irresistible. ¡Prepárate para una velada inolvidable!
