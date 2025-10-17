Concert Bonkers et Carmen Sea Espace musical Hyperion Marseille 4e Arrondissement

Concert Bonkers et Carmen Sea Espace musical Hyperion Marseille 4e Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Concert Bonkers et Carmen Sea

Vendredi 17 octobre 2025 de 20h30 à 22h. Espace musical Hyperion 2 bis Av. du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Rendez-vous pour une soirée à haute intensité sonore avec Bonkers et Carmen Sea. Entre rock progressif, jazz, noise, électro et post-rock, les deux groupes explorent des territoires musicaux hybrides et audacieux.

Rendez-vous pour une soirée à haute intensité sonore avec Bonkers et Carmen Sea. Entre rock progressif, jazz, noise, électro et post-rock, les deux groupes explorent des territoires musicaux hybrides et audacieux.



Avec leur rock pop progressif se mêlant aux élans improvisateurs du jazz et à l’énergie intense de l’électro, Bonkers propose un son puisant et avant-gardiste.



Carmen Sea, trio instrumental composé d’un violon, d’une batterie et d’une guitare/basse, propose pour sa part un voyage sonore puissant entre noise, post-punk, post-rock et électro. Deux groupes, deux approches singulières, réunis pour une soirée audacieuse à la croisée des genres. .

Espace musical Hyperion 2 bis Av. du Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88

English :

Join us for an evening of sonic intensity with Bonkers and Carmen Sea. Somewhere between progressive rock, jazz, noise, electro and post-rock, the two bands explore bold, hybrid musical territories.

German :

Verabreden Sie sich zu einem Abend mit hoher Klangintensität mit Bonkers und Carmen Sea. Zwischen Progressive Rock, Jazz, Noise, Elektro und Post-Rock erkunden die beiden Bands hybride und gewagte musikalische Territorien.

Italiano :

Unitevi a Bonkers e Carmen Sea per una serata sonoramente intensa. A metà strada tra progressive rock, jazz, noise, electro e post-rock, i due gruppi esplorano territori musicali ibridi e audaci.

Espanol :

Únase a Bonkers y Carmen Sea en una velada sónicamente intensa. A medio camino entre el rock progresivo, el jazz, el noise, el electro y el post-rock, los dos grupos exploran territorios musicales híbridos y atrevidos.

L’événement Concert Bonkers et Carmen Sea Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille