Concert Bops Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer
Concert Bops
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Le trio Bops nous ramène dans les garages enfumés entre le Londres de Carnaby Street et la fin fin du Wyoming redneck, costard cintré et mèche épaisse en avant. C’est du power pop vivifiant, simple, carré et furieusement mélodique, excité et excitant. .
