Concert Bops Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer

Concert Bops

Place du Port, Binic Bar Au Chaland qui Passe Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Le trio Bops nous ramène dans les garages enfumés entre le Londres de Carnaby Street et la fin fin du Wyoming redneck, costard cintré et mèche épaisse en avant. C’est du power pop vivifiant, simple, carré et furieusement mélodique, excité et excitant. .

Place du Port, Binic Bar Au Chaland qui Passe Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Bops Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme