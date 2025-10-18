Concert Bord-Saint-Georges

Concert

Concert Bord-Saint-Georges samedi 18 octobre 2025.

Concert

Place de l’Église Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Trio familial ZIT ZELYTH swing, musique latine, chansons françaises d’époque.   .

Place de l’Église Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00 

English : Concert

German : Concert

Italiano :

Espanol : Concert

L’événement Concert Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2025-10-08 par Creuse Confluence Tourisme