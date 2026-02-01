CONCERT BORÉALES BALEINES Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières

CONCERT BORÉALES BALEINES

Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 19:00:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Concert Boréales Baleines

Musique ambiante au synthétiseur, méditation stellaire cosmique.

Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 60 05 88 29

English :

Concert Boréales Baleines

Ambient synthesizer music, cosmic stellar meditation.

