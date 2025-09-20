Concert Boubé live La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Boubé, musicien franco-nigérien, puise son inspiration entre la France et le Niger. Comme disent les Touaregs la terre n’a pas de frontière,

la liberté est un droit. Sur les routes depuis 15 ans avec sa caravane, il chante en haoussa, français et anglais un mélange de blues folk et de reggae aux accents africains. Ses chansons parlent d’amour, de guerre, de famille et de rencontres humaines. Après deux albums, il prépare un troisième… une nouvelle aventure commence.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

