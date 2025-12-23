Concert Boucs !, Salle des fêtes Arles

Concert Boucs !

Samedi 14 février 2026 à partir de 18h30. Salle des fêtes Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-14 18:30:00

Soirée concert avec le groupe Boucs, suivi du revivre des Suds et dj set Isadora Dartial !

Boucs! c’est l’union sacrée de trois artistes accomplis au sein de projets musicaux majeurs pour une création mêlée de rock rageur anglo-saxon et d’embruns méditerranéens autour des textes poétiques de Sam Karpienia. Mathieu Sourisseau (basse acoustique), Nicolas Lafourest (guitare électrique) et Sam Karpienia (voix, mandole), un trio de cordes qui nous emporte dans un monde électrique d’une lumineuse noirceur, défrichant avec sérénité ces contrées inexplorées de la musique post-folk occitane.



Après le concert… la soirée continue !



19H45 LE REVIVRE DES SUDS

C’est désormais une tradition, le Revivre est l’occasion de remercier le public, les partenaires ainsi que les équipes et fidèles bénévoles du festival. SUDS vous offre l’Apéro et vous donne rendez-vous autour d’un Tajine poulet-citron à partager. Pensez à réserver votre part !



22H00 ISADORA DARTIAL DJ SET

Journaliste à Radio Nova pendant deux décennies, Isadora Dartial y proposait des portraits musicaux, des virées radiophoniques à travers le monde ou exhumait les trésors magnétiques de la radio. Productrice de podcasts, réalisatrice de playlists musicales, ou animatrice d’ateliers radio, quand elle n’est pas au micro, c’est derrière les platines qu’elle fait voyager vos oreilles au fil d’un mix singulier et résolument festif ! .

Salle des fêtes Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 06 27 contact@suds-arles.com

English :

Evening concert with the group Boucs, followed by the revival of the Suds and the Isadora Dartial DJ set!

