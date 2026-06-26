UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Estavar

CONCERT BOUILLON DE CULTURE Estavar

samedi 25 juillet 2026 · Estavar

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66800 Estavar
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Estavar

CONCERT BOUILLON DE CULTURE

Estavar Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 03:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Concert de Bouillon de culture
À partir de 19h et jusqu’à 3h au stade d’Estavar.
Buvette, restauration…
  .

Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 57 37 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bouillon de Culture Concert:
%C0Starting at 7 p.m. and running until %E0 3 a.m. at the Estavar Stadium.
Refreshments, food…

L’événement CONCERT BOUILLON DE CULTURE Estavar a été mis à jour le 2026-06-26 par OTC PYRENEES CERDAGNE