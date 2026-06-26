CONCERT BOUILLON DE CULTURE Estavar
samedi 25 juillet 2026 · Estavar
Informations pratiques
Estavar
CONCERT BOUILLON DE CULTURE
Estavar Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 03:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Concert de Bouillon de culture
À partir de 19h et jusqu’à 3h au stade d’Estavar.
Buvette, restauration…
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Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 57 37 55
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English :
Bouillon de Culture Concert:
%C0Starting at 7 p.m. and running until %E0 3 a.m. at the Estavar Stadium.
Refreshments, food…
L’événement CONCERT BOUILLON DE CULTURE Estavar a été mis à jour le 2026-06-26 par OTC PYRENEES CERDAGNE