Concert Boukak, Suz & Boogie Rue Victor Schoelcher Dinan

Concert Boukak, Suz & Boogie

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 23:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Rap à pam pam

Boukak

Jeune talent breton, Boukak, se démarque avec son style brut et percutant. Inspiré par des rappeurs comme Niro, Alpha Wann, Snoop Dogg… il trace sa route avec ses propres histoires. À découvrir !

avec Dj SMZ

Suz

Entre puissance brute et sensibilité à fleur de peau, SUZ est une voix féminine montante du rap français. Originaire de l’île de La Réunion, elle impose son style à travers une plume affirmée et une présence scénique remarquable

Artiste Suz | Backeur Maeg Castel | DJ Melvin Derrien | Caméraman Yohann Cardi

Boogie

Il assume sa folie des grandeurs car aucune limite n’est acceptable pour Boogie. Un rap plein d’insolence dans un egotrip savamment dosé d’autodérision. Boogie transpire une énergie contagieuse.

Artiste Boogie | Backeur Théo Leroux | Technicien son Quentin Lavenu | Manageuse Marine Pezard

Concert debout

Billetterie

-En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h

-L’office de tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h00, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.

-Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

-Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

