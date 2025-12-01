concert boule

6 Rue Simon Saint-Gobain Aisne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Seul en scène, BOULE nous raconte au fil de ses chansons, le parcours d’un artiste en route vers le succès. À travers des anecdotes autobiographiques, BOULE propose un récit décalé entre humour et émotion ; Comme à son habitude, il pose un regard amusé et tendre à la fois sur les humains. Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis et riche en influences (Brésil, Grèce, Irlande, …) pour un seul en scène original et réjouissant. BOULE évoque ses débuts à la scène, la Normandie, des rencontres insolites qui vont le mener à la postérité ! (ou pas…).

Il est temps de faire le bilan de 20 ans de carrière, Boule vide son sac et dedans, c’est un beau bordel.

Le public en sort amusé, et convaincu de colporter la bonne nouvelle BOULE est incontournable.

BOULE comme un cube mais rond . Bavard, passionné, sincère, modeste . Qui l’a vu sur scène aura vite compris que c’est son atout, son terrain de jeu favori, son passeport à validité indéterminée. Une musicalité, un son, un ton, Il improvise, joue de sa truculente cocasserie, jongle avec les silences, les images, les interventions du public. Pas de censure, juste un plaisir délectable. Du ciné sans cinoche.

Entrée tarif unique 5 € .

6 Rue Simon Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 80 01

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement concert boule Saint-Gobain a été mis à jour le 2025-07-30 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard