Concert – Boulevard des Airs Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Informations pratiques

Dinard

Concert – Boulevard des Airs

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-28 18:00:00

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-28

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, électro, chanson, musiques du monde…

Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que Emmène-moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, Demain de bon matin ou encore Allez reste en duo avec Vianney.

Deux fois consécutivement nommés aux Victoires de la musique pour leur album « Je me dis que toi aussi » (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zéniths et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.

Le dimanche 28 mars 2027 à 18h00

Auditorium Stephan Bouttet

Réservation auprès du Casino Barrière:

– Sur place à l’accueil du Casino – 4 Boulevard Wilson – 35800 Dinard

– Par téléphone 02 99 16 30 30

– En ligne sur casinosbarriere.com/dinard .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 30 30

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English :

L’événement Concert – Boulevard des Airs Dinard a été mis à jour le 2026-09-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme