Concert Bourask + Scène ouverte Ty Pouce Quimperlé

Concert Bourask + Scène ouverte Ty Pouce Quimperlé vendredi 19 septembre 2025.

Concert Bourask + Scène ouverte

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrets Quimperlé Finistère

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Bourask viendra vous chanter son répertoire de compos satyriques accompagnée de son piano à bretelle et de sa petite guitare flamenca.

Artiste de rue et amie de la chanson acoustique elle propose un spectacle intimiste et participatif, non amplifié, sans cesse renouvelé brut et proche du cœur.

Pour poursuivre la soirée, Ty Pouce vous propose sa traditionnelle scène ouverte, comme chaque 3eme vendredi du mois.

C’est un boeuf, une JAM, une scène ouverte à toutes et tous ceux qui veulent présenter une compo, reprendre un air ou jouer ensemble.

Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes à 19h. .

Ty Pouce 4 Ruelle des Gorrets Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 67 10

