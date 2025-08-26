Concert • Bourbon Dudes Rue Pierre-Boubet Cusset
Concert • Bourbon Dudes Rue Pierre-Boubet Cusset mardi 26 août 2025.
Concert • Bourbon Dudes
Rue Pierre-Boubet Cour du Centre La Passerelle Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 19:00:00
fin : 2025-08-26
Date(s) :
2025-08-26
Dans le cadre de ses actions de l’été, le Centre la Passerelle accueille le groupe Bourbon Dudes pour un concert.
Rue Pierre-Boubet Cour du Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
English :
As part of its summer program, Centre la Passerelle welcomes Bourbon Dudes for a concert.
German :
Im Rahmen seiner Sommeraktionen empfängt das Centre la Passerelle die Gruppe Bourbon Dudes für ein Konzert.
Italiano :
Nell’ambito delle attività estive, il Centre la Passerelle ospita un concerto del gruppo Bourbon Dudes.
Espanol :
En el marco de sus actividades estivales, el Centre la Passerelle acoge un concierto del grupo Bourbon Dudes.
L’événement Concert • Bourbon Dudes Cusset a été mis à jour le 2025-08-12 par Vichy Destinations