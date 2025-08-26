Concert • Bourbon Dudes Rue Pierre-Boubet Cusset

Concert • Bourbon Dudes Rue Pierre-Boubet Cusset mardi 26 août 2025.

Concert • Bourbon Dudes

Rue Pierre-Boubet Cour du Centre La Passerelle Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-08-26

Dans le cadre de ses actions de l’été, le Centre la Passerelle accueille le groupe Bourbon Dudes pour un concert.

Rue Pierre-Boubet Cour du Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

As part of its summer program, Centre la Passerelle welcomes Bourbon Dudes for a concert.

German :

Im Rahmen seiner Sommeraktionen empfängt das Centre la Passerelle die Gruppe Bourbon Dudes für ein Konzert.

Italiano :

Nell’ambito delle attività estive, il Centre la Passerelle ospita un concerto del gruppo Bourbon Dudes.

Espanol :

En el marco de sus actividades estivales, el Centre la Passerelle acoge un concierto del grupo Bourbon Dudes.

