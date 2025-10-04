Concert Bourgnac
188 route du lavoir Bourgnac Dordogne
Concert avec Mundéa à 20h30, Don’délé à 21h30, 188 route du lavoir.
Jam acoustique à 23h.
Tarif: 5€/pers + 2€ min (adhésion annuelle).
Repas carri poulet à 12€ (végé 8€), sur rés conseillée av le 3/10 06 44 92 02 20.
Infos: www.guinguettedeleaudela.fr .
