Concert Bourgnac

Concert

Concert Bourgnac samedi 4 octobre 2025.

Concert

188 route du lavoir Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Concert avec Mundéa à 20h30, Don’délé à 21h30, 188 route du lavoir.
Jam acoustique à 23h.
Tarif: 5€/pers + 2€ min (adhésion annuelle).
Repas carri poulet à 12€ (végé 8€), sur rés conseillée av le 3/10 06 44 92 02 20.
Infos: www.guinguettedeleaudela.fr   .

188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

English : Concert

German : Concert

Italiano :

Espanol : Concert

L’événement Concert Bourgnac a été mis à jour le 2025-09-20 par Vallée de l’Isle en Périgord