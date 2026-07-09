Informations pratiques

Bourgnac

Concert

188 route du lavoir Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Concert M et Mme LoOps- BOURGNAC I6

Duo live électro, reggae dub ska groove, guitare-MC-loopers- sampler un esprit sound System, du reggae-dub ska hop-raggae, Cumbia, Dance Muzik et un gros son qui fait BoOm….

1ère partie: Mix de vinyles dub reggae avec Nico

Repas Carry de poulet à 12€, plat végétarien à 8€. Rés: 06 44 92 02 20.

A partir de 19h, 5€/pers (+ 5€ adhésion annuelle). 188 route du lavoir

Guinguette de l’eau de là www.guinguettedeleaudela.fr .

188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert

L’événement Concert Bourgnac a été mis à jour le 2026-07-09 par Vallée de l’Isle en Périgord