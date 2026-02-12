Concert Boussac
Concert Boussac samedi 21 février 2026.
26 Place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse
Concert de métal avec le groupe Zanaly et de rock avec le groupe Thunder Snow .
26 Place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 82 12
