Concert Bouts de choux

11 Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Concert Bouts de choux

Le 12 février à 19h

L’Ecole de Musique du Val de l’Indre propose un concert Bouts de Choux

11 Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Bouts de choux concert

February 12 at 7pm

The Ecole de Musique du Val de l’Indre presents a Bouts de Choux concert

L’événement Concert Bouts de choux Sorigny a été mis à jour le 2026-01-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme