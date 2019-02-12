Concert Bouts de choux Sorigny
Concert Bouts de choux
11 Avenue du 11 Novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire
Le 12 février à 19h
L’Ecole de Musique du Val de l’Indre propose un concert Bouts de Choux
English :
Bouts de choux concert
February 12 at 7pm
The Ecole de Musique du Val de l’Indre presents a Bouts de Choux concert
