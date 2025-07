Concert Bozane Entraygues-sur-Truyère

Concert Bozane Entraygues-sur-Truyère mardi 19 août 2025.

Concert Bozane

Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-19

Avec Fanny et Jérémy Perret, dans le cadre des Mardis d’Entraygues. La soeur à la voix et le frère à la guitare, chanson électro / pop guitare

.

Sous le château, au confluent Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 53 31

English :

With Fanny and Jérémy Perret, as part of the Mardis d’Entraygues program. La soeur à la voix et le frère à la guitare, chanson électro / pop guitare

German :

Mit Fanny und Jérémy Perret, im Rahmen der Mardis d’Entraygues. Die Schwester mit der Stimme und der Bruder mit der Gitarre, Chanson Elektro / Pop Gitarre

Italiano :

Con Fanny e Jérémy Perret, nell’ambito della serie Mardis d’Entraygues. La soeur à la voix et le frère à la guitare, canzone elettronica / chitarra pop

Espanol :

Con Fanny y Jérémy Perret, en el marco del ciclo Mardis d’Entraygues. La soeur à la voix et le frère à la guitare, electro canción / guitarra pop

L’événement Concert Bozane Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)