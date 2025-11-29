Concert BPM Aytré
Concert BPM Aytré samedi 29 novembre 2025.
Concert BPM
Maison Georges Brassens 15-19 rue du 8 mai 1945 Aytré Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Concert jonglé tout public par la Compagnie POC.
Maison Georges Brassens 15-19 rue du 8 mai 1945 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr
English : Concert BPM
Juggling concert for all ages by Compagnie POC.
German : Konzert BPM
Jonglierkonzert für alle Zuschauer von der Compagnie POC.
Italiano :
Concerto di giocoleria per tutte le età a cura della Compagnie POC.
Espanol : Concierto BPM
Concierto de malabares para todas las edades a cargo de Compagnie POC.
L’événement Concert BPM Aytré a été mis à jour le 2025-09-11 par Nous La Rochelle