Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert BPM Aytré

Concert BPM Aytré samedi 29 novembre 2025.

Concert BPM

Maison Georges Brassens 15-19 rue du 8 mai 1945 Aytré Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Concert jonglé tout public par la Compagnie POC.
  .

Maison Georges Brassens 15-19 rue du 8 mai 1945 Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70  contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

English : Concert BPM

Juggling concert for all ages by Compagnie POC.

German : Konzert BPM

Jonglierkonzert für alle Zuschauer von der Compagnie POC.

Italiano :

Concerto di giocoleria per tutte le età a cura della Compagnie POC.

Espanol : Concierto BPM

Concierto de malabares para todas las edades a cargo de Compagnie POC.

L’événement Concert BPM Aytré a été mis à jour le 2025-09-11 par Nous La Rochelle