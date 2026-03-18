Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn

Salle des fêtes Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Connaissance des jeunes Interprètes invite parfois des monstres sacrés de la musique d’aujourd’hui.

Nicolas BÔNE et Théo FOUCHENNERET invités pour le concert de Trentels entre dans cette catégorie des artistes adulés dans le monde entier pour la qualité de leur jeu.

Sur réservation.

Connaissance des jeunes Interprètes invite parfois des monstres sacrés de la musique d’aujourd’hui.

Nicolas BÔNE et Théo FOUCHENNERET invités pour le concert de Trentels entre dans cette catégorie des artistes adulés dans le monde entier pour la qualité de leur jeu.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn

Connaissance des jeunes Interprètes sometimes invites the sacred monsters of today’s music.

Nicolas BÔNE and Théo FOUCHENNERET, invited for the Trentels concert, fall into this category of artists adulated the world over for the quality of their playing.

Reservations required.

L’événement Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn Trentels a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot