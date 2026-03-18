Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn Trentels
Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn Trentels samedi 11 avril 2026.
Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn
Salle des fêtes Trentels Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Connaissance des jeunes Interprètes invite parfois des monstres sacrés de la musique d’aujourd’hui.
Nicolas BÔNE et Théo FOUCHENNERET invités pour le concert de Trentels entre dans cette catégorie des artistes adulés dans le monde entier pour la qualité de leur jeu.
Sur réservation.
Connaissance des jeunes Interprètes invite parfois des monstres sacrés de la musique d’aujourd’hui.
Nicolas BÔNE et Théo FOUCHENNERET invités pour le concert de Trentels entre dans cette catégorie des artistes adulés dans le monde entier pour la qualité de leur jeu.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79
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English : Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn
Connaissance des jeunes Interprètes sometimes invites the sacred monsters of today’s music.
Nicolas BÔNE and Théo FOUCHENNERET, invited for the Trentels concert, fall into this category of artists adulated the world over for the quality of their playing.
Reservations required.
L’événement Concert Brahms Chostakovitch et Mendelssohn Trentels a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot