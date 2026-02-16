Concert | Brahms Temple de la fondation John Bost La Force
Programmation exceptionnelle intégrale des sonates pour violon et piano de Brahms .
Temple de la fondation John Bost 17 Rue du Pasteur Alard La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 15 22 16
