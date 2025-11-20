Concert Brahms, les deux sextuors à cordes

Place de l’Arche Dorée Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

6 jeunes musiciens talentueux viennent à Saumur interpréter les deux sextuors à cordes de Johannes Brahms. Ces deux pièces d’une rare richesse sonore trouvent ici un écho particulier sous les archets des 6 jeunes artistes.

.

Place de l’Arche Dorée Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire atelierdupontdefil@gmail.com

English :

6 talented young musicians come to Saumur to perform Johannes Brahms’ two string sextets. These two pieces of rare richness of sound find a particular echo here under the bows of the 6 young artists.

German :

6 talentierte junge Musiker kommen nach Saumur, um die beiden Streichsextette von Johannes Brahms zu interpretieren. Diese beiden Stücke von seltenem Klangreichtum finden hier unter den Bögen der 6 jungen Künstler einen besonderen Widerhall.

Italiano :

6 giovani musicisti di talento vengono a Saumur per eseguire i due sestetti per archi di Johannes Brahms. Questi due brani, con la loro rara ricchezza sonora, trovano un’eco speciale sotto gli archi di questi 6 giovani artisti.

Espanol :

6 jóvenes músicos de talento acuden a Saumur para interpretar los dos sextetos de cuerda de Johannes Brahms. Estas dos piezas, de una riqueza sonora poco común, encuentran un eco especial bajo los arcos de estos 6 jóvenes artistas.

L’événement Concert Brahms, les deux sextuors à cordes Saumur a été mis à jour le 2025-11-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME