Concert Brass Band Charente Le Petit Paris Gardes-le-Pontaroux Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-07-05 17:15:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

Concert du Brass Band de Charente, un orchestre de cuivres avec grande variété de musiques.

Restauration sur place Fish n’ Chips (+ plusieurs options)

Concert à 18h.

Le Petit Paris Gardes-le-Pontaroux

Magnac-Lavalette-Villars 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 59 09 83

English :

Concert by the Brass Band de Charente, a brass band with a wide variety of music.

On-site catering: Fish n’ Chips (+ several options)

Concert at 6pm.

German :

Konzert der Brass Band de Charente, einem Blasorchester mit großer musikalischer Vielfalt.

Verpflegung vor Ort: Fish n’ Chips (+ mehrere Optionen)

Konzert um 18 Uhr.

Italiano :

Concerto della Brass Band de Charente, una banda di ottoni con un’ampia varietà di musica.

Ristorazione in loco: Fish n’ Chips (+ diverse opzioni)

Concerto alle 18:00.

Espanol :

Concierto de la Brass Band de Charente, una banda de música con una amplia variedad musical.

Catering in situ: Fish n’ Chips (+ varias opciones)

Concierto a las 18h.

