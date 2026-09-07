Concert – Brass Band de Champagne Le Théâtre Bar-le-Duc
dimanche 31 janvier 2027 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Concert – Brass Band de Champagne
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2027-01-31 15:30:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Trente musiciens, des cuivres à pleine puissance et une énergie contagieuse : le Brass Band de Champagne débarque ! Au programme : Les Virtuoses, La Marche florentine, Guillaume Tell et une création récente.
Et pour ouvrir la soirée, un tout nouveau brass band formé au CIM de Bar-le-Duc fera ses premiers pas sur scène ! Une soirée cuivrée, spectaculaire et pleine d’énergie.
Dans le cadre du festival Festi’Cuivre.Tout public
9 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
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English :
Thirty musicians, brass instruments at full blast, and infectious energy: the Champagne Brass Band is coming to town! On the program: *Les Virtuoses*, *La Marche florentine*, *Guillaume Tell*, and a recent composition.
And to kick off the evening, a brand-new brass band formed at the CIM in Bar-le-Duc will take the stage for the very first time! An evening filled with brass, spectacle, and energy.
Part of the Festi’Cuivre festival.
L’événement Concert – Brass Band de Champagne Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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