Concert – Brass Band de Champagne Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Concert – Brass Band de Champagne

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-31 15:30:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Trente musiciens, des cuivres à pleine puissance et une énergie contagieuse : le Brass Band de Champagne débarque ! Au programme : Les Virtuoses, La Marche florentine, Guillaume Tell et une création récente.

Et pour ouvrir la soirée, un tout nouveau brass band formé au CIM de Bar-le-Duc fera ses premiers pas sur scène ! Une soirée cuivrée, spectaculaire et pleine d’énergie.

Dans le cadre du festival Festi’Cuivre.Tout public

9 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Thirty musicians, brass instruments at full blast, and infectious energy: the Champagne Brass Band is coming to town! On the program: *Les Virtuoses*, *La Marche florentine*, *Guillaume Tell*, and a recent composition.

And to kick off the evening, a brand-new brass band formed at the CIM in Bar-le-Duc will take the stage for the very first time! An evening filled with brass, spectacle, and energy.

Part of the Festi’Cuivre festival.

L’événement Concert – Brass Band de Champagne Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE