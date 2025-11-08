Concert Brassberry et Brass-Band Bourgueillois Bourges

Concert Brassberry et Brass-Band Bourgueillois Bourges samedi 8 novembre 2025.

Concert Brassberry et Brass-Band Bourgueillois

Rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Deux univers, une seule passion la puissance et l’émotion du brass ! Le Brassberry et le Brass Band Bourgueillois unissent leurs cuivres pour une soirée éclatante où la musique résonnera en or et en énergie.

Préparez-vous à une rencontre exceptionnelle entre deux ensembles de cuivres passionnés le Brassberry, et le Brass Band Bourgueillois. Des classiques du répertoire brass aux créations plus modernes, chaque note promet de vous transporter. Venez vivre un concert où la chaleur des cuivres, la complicité des musiciens et la joie du live se mêlent pour faire vibrer le public. 10 .

Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Two worlds, one passion: the power and emotion of brass! Brassberry and Brass Band Bourgueillois unite their brass instruments for a dazzling evening of music resonating with gold and energy.

German :

Zwei Welten, eine einzige Leidenschaft: die Kraft und die Emotionen des Brass! Die Brassberry und die Brass Band Bourgueillois vereinen ihre Blechbläser für einen fulminanten Abend, an dem die Musik in Gold und Energie widerhallen wird.

Italiano :

Due mondi, una sola passione: la potenza e l’emozione degli ottoni! Brassberry e la Brass Band Bourgueillois combinano i loro strumenti a fiato per una serata di musica che risuona di oro ed energia.

Espanol :

Dos mundos, una pasión: ¡la fuerza y la emoción del metal! Brassberry y la Brass Band Bourgueillois combinan sus instrumentos de metal para una noche deslumbrante de música que resuena con oro y energía.

L’événement Concert Brassberry et Brass-Band Bourgueillois Bourges a été mis à jour le 2025-10-20 par OT BOURGES