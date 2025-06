Concert Brassberry Fête de la musique Bourges 21 juin 2025 15:00

Cher

Concert Brassberry Fête de la musique Carrefour de Verdun Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-21 15:00:00

2025-06-21

Quand le souffle des cuivres rencontre le battement des percussions… Laissez-vous emporter par un concert où le rythme et la puissance ne font qu’un !

Laissez-vous emporter par un voyage musical puissant et envoûtant où se rencontrent deux univers vibrants la chaleur des cuivres et l’énergie brute des percussions.

Ce concert unique vous propose un dialogue sonore entre tambours, timbales, trompettes, tubas et trombones, dans une mise en scène originale. .

Carrefour de Verdun

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

When the breath of brass meets the beat of percussion? Let yourself be carried away by a concert where rhythm and power are one!

German :

Wenn der Atem der Blechbläser auf den Schlag der Perkussion trifft? Lassen Sie sich von einem Konzert mitreißen, bei dem Rhythmus und Kraft eins sind!

Italiano :

Quando il respiro degli ottoni incontra il ritmo delle percussioni? Lasciatevi trasportare da un concerto in cui ritmo e potenza sono un tutt’uno!

Espanol :

Cuando el aliento de los metales se une al ritmo de la percusión? Déjese llevar por un concierto en el que ritmo y fuerza son uno

