Concert Brassens avec Dominique Hée Café Associatif de la Poste Amfreville

Concert Brassens avec Dominique Hée

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Dominique Hée revisite Brassens avec justesse et liberté des incontournables que l’on fredonne, et des perles plus discrètes à redécouvrir. Un concert intime et vivant, entre malice, poésie et fidélité à l’esprit du maître.

Dominique Hée revisite Brassens avec justesse et liberté des incontournables que l’on fredonne, et des perles plus discrètes à redécouvrir. Un concert intime et vivant, entre malice, poésie et fidélité à l’esprit du maître. .

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Brassens avec Dominique Hée

Dominique Hée revisits Brassens with precision and freedom: some of the must-have songs we’ve come to hum, and some of the more discreet pearls we’ve come to rediscover. An intimate, lively concert, full of mischief, poetry and faithfulness to the spirit of the master.

L’événement Concert Brassens avec Dominique Hée Amfreville a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Normandie Pays d’Auge