Concert Brassens Le Cubain au Musée du Bugey-Valromey Lochieu Arvière-en-Valromey vendredi 19 septembre 2025.

Lochieu 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey Ain

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

Vivez une rencontre inédite entre patrimoine musical avec le projet « Brassens le Cubain » à l’occasion de la soirée de lancement des Journées européennes du Patrimoine.

Lochieu 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 25 98 13 patrimoine@ccbugeysud.com

English :

Experience a unique encounter between musical heritage with the “Brassens le Cubain” project at the launch party for European Heritage Days.

German :

Erleben Sie mit dem Projekt « Brassens le Cubain » anlässlich des Eröffnungsabends der Europäischen Tage des Kulturerbes eine neuartige Begegnung zwischen musikalischem Erbe.

Italiano :

Vivete un incontro senza precedenti tra il patrimonio musicale con il progetto « Brassens le Cubain » in occasione del lancio delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Viva un encuentro inédito entre el patrimonio musical con el proyecto « Brassens le Cubain » en el lanzamiento de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

