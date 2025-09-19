Concert Brassens Le Cubain au Musée du Bugey-Valromey Lochieu Arvière-en-Valromey
Concert Brassens Le Cubain au Musée du Bugey-Valromey Lochieu Arvière-en-Valromey vendredi 19 septembre 2025.
Concert Brassens Le Cubain au Musée du Bugey-Valromey
Lochieu 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey Ain
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 19:00:00
2025-09-19
Vivez une rencontre inédite entre patrimoine musical avec le projet « Brassens le Cubain » à l’occasion de la soirée de lancement des Journées européennes du Patrimoine.
Lochieu 3 rue Centrale Arvière-en-Valromey 01260 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 25 98 13 patrimoine@ccbugeysud.com
English :
Experience a unique encounter between musical heritage with the “Brassens le Cubain” project at the launch party for European Heritage Days.
German :
Erleben Sie mit dem Projekt « Brassens le Cubain » anlässlich des Eröffnungsabends der Europäischen Tage des Kulturerbes eine neuartige Begegnung zwischen musikalischem Erbe.
Italiano :
Vivete un incontro senza precedenti tra il patrimonio musicale con il progetto « Brassens le Cubain » in occasione del lancio delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Viva un encuentro inédito entre el patrimonio musical con el proyecto « Brassens le Cubain » en el lanzamiento de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
