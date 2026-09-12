AGENDA · Royan
Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach rue d’Aunis Royan
dimanche 11 octobre 2026 · rue d’Aunis · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach
rue d’Aunis Temple Royan Charente-Maritime
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Par les ensembles Arcante et Artémis
.
rue d’Aunis Temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
Performed by the Arcante and Art%E9mis ensembles
L’événement Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach Royan a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Royan
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