Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach rue d’Aunis Royan

Informations pratiques

Royan

Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach

rue d’Aunis Temple Royan Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Par les ensembles Arcante et Artémis

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rue d’Aunis Temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

Performed by the Arcante and Art%E9mis ensembles

L’événement Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach Royan a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Royan