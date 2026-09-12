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AGENDA · Royan

Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach rue d’Aunis Royan

dimanche 11 octobre 2026 · rue d’Aunis · Royan

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
rue d’Aunis
Adresse
Temple
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
23 23 23

Royan

Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach

rue d’Aunis Temple Royan Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Par les ensembles Arcante et Artémis
  .

rue d’Aunis Temple Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06  bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

Performed by the Arcante and Art%E9mis ensembles

L’événement Concert BRAVO | Musique ancienne De Bach à Bach Royan a été mis à jour le 2026-09-01 par Mairie de Royan

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