Concert: Brazakuja Rue Loukianoff Pornic

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 21:45:00

2025-10-10

Concert de musiques du monde, spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle de Pornic agglo Pays de Retz.

Concert programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Après plusieurs centaines de concerts en France et en Amérique du Sud lors de tournées internationales, et trois albums enregistrés avec Cao Laru, leur ancienne formation, Marie Tissier, Felipe Trez et Laura Aubry forment aujourd’hui le trio Brazakuja. Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie…

A travers leurs compositions et réarrangements de musiques traditionnelles brésiliennes, Brazakuja varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, leurs morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, leurs mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous émouvoir.

Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l’universalité de la musique, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

World music concert, part of Pornic agglo Pays de Retz’s cultural season.

German :

Konzert mit Weltmusik, eine Aufführung, die im Rahmen der Kultursaison von Pornic agglo Pays de Retz angeboten wird.

Italiano :

Concerto di musica mondiale nell’ambito della stagione culturale di Pornic agglo Pays de Retz.

Espanol :

Concierto de músicas del mundo dentro de la temporada cultural de Pornic agglo Pays de Retz.

