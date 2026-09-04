Concert : Breaking Trad place Bugeau Fouras
jeudi 12 novembre 2026 · place Bugeau · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Concert : Breaking Trad
place Bugeau Cinéma du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 24 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12 21:50:00
Date(s) :
2026-11-12
Breaking Trad, trio de musiciens, mêle tradition irlandaise et modernité.
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place Bugeau Cinéma du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Concert : Breaking Trad
Breaking Trad, a trio of musicians, mixes Irish tradition and modernity.
L’événement Concert : Breaking Trad Fouras a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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