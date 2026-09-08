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AGENDA · Tonnay-Charente

Concert : Breaking Trad Les Halles Tonnay-Charente

vendredi 13 novembre 2026 · Les Halles · Tonnay-Charente

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Les Halles
Adresse
14 rue de Verdun
Ville
17430 Tonnay-Charente
Département
Charente-Maritime
Tarif
29 29 29

Tonnay-Charente

Concert : Breaking Trad

Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 21:50:00

Date(s) :
2026-11-13

Breaking Trad, trio de musiciens, mêle tradition irlandaise et modernité.
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Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Concert : Breaking Trad

Breaking Trad, a trio of musicians, mixes Irish tradition and modernity.

L’événement Concert : Breaking Trad Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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