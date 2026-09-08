Concert : Breaking Trad Les Halles Tonnay-Charente
vendredi 13 novembre 2026 · Les Halles · Tonnay-Charente
Informations pratiques
Tonnay-Charente
Concert : Breaking Trad
Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 21:50:00
Date(s) :
2026-11-13
Breaking Trad, trio de musiciens, mêle tradition irlandaise et modernité.
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Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com
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English : Concert : Breaking Trad
Breaking Trad, a trio of musicians, mixes Irish tradition and modernity.
L’événement Concert : Breaking Trad Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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