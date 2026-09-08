Concert : Breaking Trad Les Halles Tonnay-Charente

Informations pratiques

Tonnay-Charente

Concert : Breaking Trad

Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 21:50:00

Date(s) :

2026-11-13

Breaking Trad, trio de musiciens, mêle tradition irlandaise et modernité.

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Les Halles 14 rue de Verdun Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Concert : Breaking Trad

Breaking Trad, a trio of musicians, mixes Irish tradition and modernity.

L’événement Concert : Breaking Trad Tonnay-Charente a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan