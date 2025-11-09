Concert: Brel ! le spectacle Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Concert: Brel ! le spectacle

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 48.5 – 48.5 – 48.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod.

.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

An unforgettable journey into the world of Jacques Brel!

Olivier Laurent offers us a moving tribute to Jacques Brel in Brel! Le Spectacle, under the direction of Gil Marsalla & Directo Prod.

German :

Eine unvergessliche Reise in die Welt von Jacques Brel!

Olivier Laurent bietet uns in Brel! eine überwältigende Hommage an Jacques Brel Das Spektakel, das einen unauslöschlichen Eindruck hinterlässt, unter der Regie von Gil Marsalla & Directo Prod.

Italiano :

Un viaggio indimenticabile nel mondo di Jacques Brel!

Olivier Laurent ci offre un commovente omaggio a Jacques Brel in Brel! Le Spectacle, con la regia di Gil Marsalla & Directo Prod.

Espanol :

¡Un viaje inolvidable al universo de Jacques Brel!

Olivier Laurent nos ofrece un emotivo homenaje a Jacques Brel en ¡Brel! Le Spectacle, bajo la dirección de Gil Marsalla & Directo Prod.

L’événement Concert: Brel ! le spectacle Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-05-10 par Valence Romans Tourisme