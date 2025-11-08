Concert Brésil Jazz Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Brésil Jazz, « The hands ». Edmundo Carneiro, percussionniste international, Pierre Baillot, multi instrumentiste, Richard Razaf, piano et keyboards. Dans le cadre de l’année du Brésil 2025.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Brazil Jazz, « The hands ». Edmundo Carneiro, international percussionist, Pierre Baillot, multi-instrumentalist, Richard Razaf, piano and keyboards. As part of the Year of Brazil 2025.
German :
Brasilien Jazz, « The hands ». Edmundo Carneiro, internationaler Perkussionist, Pierre Baillot, Multiinstrumentalist, Richard Razaf, Klavier und Keyboards. Im Rahmen des Brasilienjahres 2025.
Italiano :
Brasile Jazz, « Le mani ». Edmundo Carneiro, percussionista internazionale, Pierre Baillot, polistrumentista, Richard Razaf, pianoforte e tastiere. Nell’ambito dell’Anno del Brasile 2025.
Espanol :
Brasil Jazz, « Las manos ». Edmundo Carneiro, percusionista internacional, Pierre Baillot, multi-instrumentista, Richard Razaf, piano y teclados. En el marco del Año de Brasil 2025.
